В Казани насчитывается порядка 7 тысяч машин легкового такси

Принятие закона о такси позволило подсчитать точные цифры перевозчиков легкомоторного транспорта в Казани и Татарстане, заявил на XXXI сессии Казанской городской Думы министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«С принятием закона о такси мы вышли на сегодняшний день на более-менее точные цифры, а сколько у нас такси. Сегодня все три агрегатора завязаны в единое цифровое поле, единое правовое поле. Есть агрегаторы перевозчиков, есть агрегаторы самих машин такси, есть агрегаторы таксистов», – прокомментировал докладчик.

По данным за первое полугодие 2024 года в столице Татарстана насчитывается 7 тысяч машин, а в самой республике – 10 тысяч.

«Это тоже очень нужный вид транспорта. Он помогает ликвидировать синусоиды перегрузок. И думаю, что качество обслуживания этого направления тоже будет увеличиваться», – заключил руководитель ведомства.