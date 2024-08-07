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В Казани насчитывается порядка 7 тысяч машин легкового такси
Принятие закона о такси позволило подсчитать точные цифры перевозчиков легкомоторного транспорта в Казани и Татарстане, заявил на XXXI сессии Казанской городской Думы министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
«С принятием закона о такси мы вышли на сегодняшний день на более-менее точные цифры, а сколько у нас такси. Сегодня все три агрегатора завязаны в единое цифровое поле, единое правовое поле. Есть агрегаторы перевозчиков, есть агрегаторы самих машин такси, есть агрегаторы таксистов», – прокомментировал докладчик.
По данным за первое полугодие 2024 года в столице Татарстана насчитывается 7 тысяч машин, а в самой республике – 10 тысяч.
«Это тоже очень нужный вид транспорта. Он помогает ликвидировать синусоиды перегрузок. И думаю, что качество обслуживания этого направления тоже будет увеличиваться», – заключил руководитель ведомства.
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