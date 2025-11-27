В Казани насчитывается около 2,5 тыс. бездомных людей

В Республике Татарстан прошло заседание секции Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ, посвященное проблемам защиты прав лиц без определенного места жительства. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РТ.

Фото: Минюст РТ

По данным центра социальной реабилитации «Приют Человека», только в Казани насчитывается от 2,5 до 2,7 тысячи бездомных людей, около 80% из них – мужчины.

Сигналы о нуждающихся поступают в аппарат Уполномоченного как напрямую, так и через систему «ГЛОНАСС+112». По каждому случаю проводится работа совместно с профильными ведомствами.

Особое внимание уделили деятельности «рабочих домов». Отмечается, что текущем году прокуратура и МВД провели проверки подобных учреждений.