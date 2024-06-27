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В Казани наркодиспансер проведет для родителей подростков открытую встречу с психологом
Республиканский клинический наркологический диспансер проведет для родителей подростков открытую встречу с психологом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе медучреждения.
Заведующая психологической лабораторией, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, что из себя представляют дизайнерские наркотики, как понять, что ребенок употребляет психоактивные вещества и почему появляется зависимость.
Мероприятие состоится в субботу, 29 июня, 10:00, по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус «Д», 3 этаж (мансарда).
Участие бесплатное. Предварительная регистрация по ссылке.
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