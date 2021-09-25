В Казани напротив Храма всех религий сел на мель катер, на борту которого 13 человек

Арендованный прогулочный катер сел на мель на Волге напротив Храма всех религий. Об инциденте сообщили в 16.20 по номеру вызова спецслужб 112.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Всего на катере в 200 метрах от берега находились 13 человек. Арендодатель организовал доставку восьми человек с помощью еще одного катера, остальных доставили спасатели ЗПСО №2, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате случившегося никто не пострадал. Само судно тоже не пострадало, через некоторое время катер сняли с мели.