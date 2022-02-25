В Казани напротив кооперативного института сбили 17-летнюю девушку

В соцсетях появилась информация о том, что напротив Кооперативного института в Казани сбили девушку.

«В 15.39 напротив дома №7 по улице Искра водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», – сообщила ИА «Татар-информ» старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Казани Эльмира Ахметшина.

В результате ДТП девушка получила различные травмы, ее доставили в больницу.