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Ру Тат
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Происшествия
25 февраля 2022  18:00
Павел Климчак

В Казани напротив кооперативного института сбили 17-летнюю девушку

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В соцсетях появилась информация о том, что напротив Кооперативного института в Казани сбили девушку.

«В 15.39 напротив дома №7 по улице Искра водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», – сообщила ИА «Татар-информ» старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Казани Эльмира Ахметшина.

В результате ДТП девушка получила различные травмы, ее доставили в больницу.

#сбили девушку
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