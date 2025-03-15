В Казани направят почти полмиллиарда рублей на нанесение дорожной разметки

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В столице Татарстана на нанесение дорожной разметки выделят 450 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о нанесении различных видов разметки холодным и горячим пластиком, обозначении парковочных мест и велодорожек.

В том числе разметка должна быть обновлена на площади Свободы, дороге к Голубому озеру, Вознесенском, Мамадышском и Оренбургском трактах, улицах Гаврилова, Декабристов, Карла Маркса, Космонавтов, Николая Ершова, Пушкина, Чистопольской, проспекте Победы, Фермском шоссе, мосте Миллениум, Ленинской дамбе и так далее.

Исполнитель должен гарантировать, что функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиком и холодным пластиком, составит не менее одного года, а краской – не менее трех месяцев.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Необходимые средства выделят из республиканского бюджета.

Прием заявок завершится 27 марта, подрядчика определят 31 марта. Он должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 10 сентября.