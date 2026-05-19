Общество 19 мая 2026 09:56

В Казани направят 15 млн рублей на виртуальную ИТ-инфраструктуру

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Власти Казани объявили тендер на предоставление защищенной виртуальной ИТ-инфраструктуры для государственных информационных ресурсов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 15,64 млн рублей.

Согласно документации, дата-центр должен располагаться не дальше 50 км от Казани. Оказание услуг предусмотрено с июля по декабрь 2026 года.

Подрядчику предстоит предоставить вычислительные мощности для размещения государственных информационных систем в дата-центре уровня не ниже Tier III. В перечень услуг входит предоставление не менее 90 виртуальных машин, каналов связи, систем резервного копирования, межсетевых экранов и средств защиты информации.

Кроме того, исполнитель должен обеспечить круглосуточную техническую поддержку, защиту инфраструктуры от DDoS-атак и подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия.

#госзакупки #ИТ-технологии #Казань
