В Казани направят 15 млн рублей на виртуальную ИТ-инфраструктуру

Власти Казани объявили тендер на предоставление защищенной виртуальной ИТ-инфраструктуры для государственных информационных ресурсов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 15,64 млн рублей.

Согласно документации, дата-центр должен располагаться не дальше 50 км от Казани. Оказание услуг предусмотрено с июля по декабрь 2026 года.

Подрядчику предстоит предоставить вычислительные мощности для размещения государственных информационных систем в дата-центре уровня не ниже Tier III. В перечень услуг входит предоставление не менее 90 виртуальных машин, каналов связи, систем резервного копирования, межсетевых экранов и средств защиты информации.

Кроме того, исполнитель должен обеспечить круглосуточную техническую поддержку, защиту инфраструктуры от DDoS-атак и подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия.