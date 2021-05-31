Власти Казани намерены бороться с уличной звуковой рекламой

В Казани планируют на основе нового федерального закона о рекламе ввести запрет на использование звуковой рекламы в городе. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

«В исполком регулярно поступают жалобы от граждан, которые у себя дома или на работе вынуждены в режиме нон-стоп прослушивать одну и ту же рекламную информацию. <...> Установление такого запрета будет способствовать решению обозначенной проблемы», — сказал Багаутдинов.

26 мая Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет распространения звуковой рекламы с использованием звукового оборудования, монтируемого и располагаемого на крышах и иных конструктивных элементах зданий и сооружений. Закон вступает в силу 25 августа 2021 года.

«Можно только поприветствовать и поблагодарить федеральное законодательство — звуковая реклама на самом деле в буквальном смысле достала, например, многих жителей на улице Баумана и там где, большой туристический поток», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Горожане неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы прекратить звуковое вещание рекламы, однако до сих пор не было законодательного механизма по борьбе со звуковой рекламой.