В Казани накрыли сеть косметологических клиник, разводивших граждан на деньги

В Казани оперативники выявили преступную схему, связанную с несколькими косметологическими клиниками. Сотрудники этих учреждений навязывали пациентам ненужные медицинские услуги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гражданин Украины вместе с сообщниками открыл несколько косметологических салонов в Казани. К ним приглашали людей для бесплатной диагностики здоровья. После обследования пациентам сообщали о якобы выявленных серьезных недугах.

Под психологическим давлением клиентов уговаривали пройти дорогостоящие лечебные процедуры. Если у них не хватало средств, им предлагали оформить рассрочку, однако ознакомиться с условиями займа было невозможно — всегда находились отговорки. В действительности это были документы на кредит с высокой процентной ставкой. В результате действий мошенников пострадали более 50 человек, суммарный ущерб превысил 50 миллионов рублей.

По подозрению в преступной деятельности задержаны четверо мужчин. Проведено свыше 20 обысков, изъяты мобильные телефоны, инструкции по взаимодействию с клиентами, финансовая документация и другие улики.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Троим задержанным назначена мера пресечения в виде ареста, один помещен под домашний арест.