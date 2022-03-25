В Казани накрыли call-центр мошенников, которые выманили у жительницы Астрахани 10 млн

В Казани ликвидировали мошеннический call-центр. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замначальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рамис Газимов.

«Это был фактически преступный call-центр. Люди приходили как на работу: с утра приезжают, вечером уезжают. А днем обзванивают людей под предлогом предоставления компенсаций за ранее приобретенные лекарственные препараты и БАДы», – рассказал спикер.

По его словам, звонившие говорили людям, что приобретенные ими препараты якобы оказались непригодными, и им, как потерпевшим, положена компенсация. Для получения выплаты нужно было только оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог.

«У нас есть пример, когда жительница Астрахани данным фигурантам в течение полугода перечислила 10 млн рублей. Общий ущерб от этой преступной группы насчитывает уже 12-13 млн рублей. Все участники задержаны, в том числе и организатор», – добавил Газимов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».