В Казани наказали водителя «Жигулей», устроившего дрифт на улице Вахитова

В Казани наказали водителя «Жигулей» 7-й модели, устроившего опасный дрифт на улице Мулланура Вахитова.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, инцидент произошел 30 января около двух часов дня. Сотрудники ведомства обнаружили видео с нарушениями в соцсетях и быстро установили личность водителя – им оказался 27-летний молодой человек.

На него составили сразу несколько протоколов – за опасное вождение, нарушение правил маневрирования, нечитаемые госномера, а также серьезные технические неполадки в машине, из-за которых ее пришлось отправить на штрафстоянку.

Кроме штрафов, в действиях водителя обнаружены признаки уголовного преступления – умышленного создания угрозы безопасности на дороге. Он был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.