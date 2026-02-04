news_header_top
Происшествия 4 февраля 2026 16:27

В Казани наказали водителя за установленный на авто самодельный отвал для уборки снега

В Казани сотрудники ГАИ привлекли к ответственности водителя, установившего на Chevrolet Niva самодельный отвал для уборки снега. Видео с машиной ранее появилось в социальных сетях.

Полицейские установили личность автомобилиста – им оказался 33-летний местный житель. В отношении него составили протокол за управление транспортным средством с нарушением требований к его эксплуатации.

При повторном осмотре выяснилось, что владелец демонтировал ранее установленный отвал. В ГАИ заявили, что в настоящее время автомобиль приведен в состояние, соответствующее техническим требованиям.

