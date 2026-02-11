В Казани наказали водителя, устроившего опасный дрифт у Кремля

В Казани наказали водителя после того, как в сеть попало видео с его опасным дрифтом на Кремлевской.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, видео с нарушениями сотрудники ГАИ обнаружили во время мониторинга соцсетей. Согласно видео, 6 февраля водитель BMW несколько раз пускал машину в управляемый занос, тем самым создавая опасность для остальных участников движения. Личность нарушителя быстро установили, им оказался 19-летний молодой человек – собственник машины.

Его доставили в полицию и составили два протокола, свою вину он полностью признал. Кроме того, молодой человек может понести уголовную ответственность за создание угрозы безопасности транспортных средств.