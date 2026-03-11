news_header_top
Происшествия 11 марта 2026 19:11

В Казани наказали водителя, устроившего дрифт рядом с Чашей

В Казани наказали водителя, который устроил опасный дрифт рядом с Чашей 26 января.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, нарушения обнаружили во время мониторинга соцсетей, где была размещена видеозапись с водителем Mercedes, многократно отправлявшим машину в занос. Личность водителя быстро установили – им оказался 19-летний парень.

На него выписали два протокола, а также проверяют наличие состава преступления – действий, угрожающих безопасности транспортных средств.

