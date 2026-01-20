В Казани наказали водителя, спрятавшего ребенка от сотрудников ГАИ в переполненном авто

В Казани сотрудники ГАИ остановили автомобиль Kia для проверки документов и обнаружили в салоне серьезное нарушение правил перевозки пассажиров.

На заднем сиденье находились четверо человек, и одного из них – ребенка – взрослые пытались спрятать, чтобы избежать проверки. В переполненном салоне ребенок не был пристегнут и находился без детского кресла.

Водитель объяснил, что вез семью в аэропорт и решил посадить всех в одну машину, нарушив требования по количеству мест и правила перевозки детей.

В отношении мужчины составлен административный материал. Нарушителю грозит штраф в 5 тысяч рублей.