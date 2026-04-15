Происшествия 15 апреля 2026 15:21

В Казани наказали водителя, прокатившего друзей на крыше авто и сидящими в окнах

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, во время мониторинга соцсетей сотрудники ГАИ увидели видеоролик, где пассажиры ехали на крыше и в окнах автомобиля Lexus. Не обращая внимания на опасность для их жизни, водитель дважды объехал Профсоюзную.

Было установлено, что за рулем находился 19-летний парень. На него составили 6 протоколов. Его друзья-сверстники также будут платить штраф.

#МВД по РТ #подросток нарушитель
