В Казани наказали водителя, прокатившего друзей на крыше авто и сидящими в окнах

В Казани наказали водителя, друзья которого катались на крыше и в окнах авто.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, во время мониторинга соцсетей сотрудники ГАИ увидели видеоролик, где пассажиры ехали на крыше и в окнах автомобиля Lexus. Не обращая внимания на опасность для их жизни, водитель дважды объехал Профсоюзную.

Было установлено, что за рулем находился 19-летний парень. На него составили 6 протоколов. Его друзья-сверстники также будут платить штраф.