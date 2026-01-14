В Казани наказали водителя, который вез пассажира внутри машины на эвакуаторе

В Казани сотрудники ГАИ наказали водителя эвакуатора, который перевозил на платформе автомобиль Volkswagen, внутри которого находился пассажир. Во время движения девушка в новогодней шапке выглянула из окна иномарки, стоящей на платформе. Ролик привлек внимание автоинспекторов.

Во время проверки полицейские установили и транспортное средство, и личность водителя. Им оказался 31‑летний житель Казани.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по трем статьям: нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, перевозка людей вне кабины автомобиля, нарушение правил применения ремней безопасности.