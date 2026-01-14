news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 января 2026 17:43

В Казани наказали водителя, который вез пассажира внутри машины на эвакуаторе

Читайте нас в
Телеграм

В Казани сотрудники ГАИ наказали водителя эвакуатора, который перевозил на платформе автомобиль Volkswagen, внутри которого находился пассажир. Во время движения девушка в новогодней шапке выглянула из окна иномарки, стоящей на платформе. Ролик привлек внимание автоинспекторов.

Во время проверки полицейские установили и транспортное средство, и личность водителя. Им оказался 31‑летний житель Казани.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по трем статьям: нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, перевозка людей вне кабины автомобиля, нарушение правил применения ремней безопасности.

#водители #Казань #госавтоинспекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

14 января 2026
Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

13 января 2026