В Казани наказали водителя, который объезжал пробку по тротуару

В Казани привлекли к ответственности водителя автомобиля «Хонда», который ехал по тротуару. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Инцидент произошел 15 апреля.



Проступок автомобилиста попал на видео, запись была опубликована в соцсети. На записи видно, как водитель, пытаясь обогнать других участников движения, выехал на тротуар.



Правоохранителям удалось установить личность нарушителя. Им оказался 30-летний мужчина. Вину он признал. В отношении автомобилиста составили соответствующий административный протокол.