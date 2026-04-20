Происшествия 20 апреля 2026 13:30

В Казани наказали водителя, который объезжал пробку по тротуару

В Казани привлекли к ответственности водителя автомобиля «Хонда», который ехал по тротуару. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Инцидент произошел 15 апреля.

Проступок автомобилиста попал на видео, запись была опубликована в соцсети. На записи видно, как водитель, пытаясь обогнать других участников движения, выехал на тротуар.

Правоохранителям удалось установить личность нарушителя. Им оказался 30-летний мужчина. Вину он признал. В отношении автомобилиста составили соответствующий административный протокол.

#тротуары #нарушитель на дороге #гибдд казань
