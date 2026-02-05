news_header_top
Происшествия 5 февраля 2026 11:04

В Казани наказали водителя, катавшего товарища на привязанном к автомобилю сноуборде

В Казани наказали водителя, который катал по дорогам товарища на привязанном позади автомобиля сноуборде.

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, это произошло 29 января. На сноуборде находился 40-летний владелец автомобиля Jeep, а возил его 26-летний товарищ. При этом опасная езда снималась на видео, по которому инспекторы и нашли нарушителей.

На собственника машины составлено 7 протоколов, а на водителя – 6, среди них один за езду навстречу на дороге с односторонним движением.

#гаи #Казань #протокол
