В Казани наказали водителя «ГАЗели», перекрывшего движение троллейбусов

В Казани привлекли к ответственности водителя «ГАЗели», который оставил машину прямо на дороге и заблокировал движение общественного транспорта. Нарушение заметили сотрудники ГАИ после того, как в сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что водитель припарковался в неположенном месте на улице Юлиуса Фучика, возле дома 105В. Из‑за этого троллейбусы не могли продолжить движение.

Инспекторы установили, что нарушение произошло 18 февраля. Личность водителя также выяснили – это 68-летний местный житель.

В отношении мужчины составили административный протокол. Ему грозит штраф.