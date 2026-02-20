news_header_top
Происшествия 20 февраля 2026 09:58

В Казани наказали водителя «ГАЗели», перекрывшего движение троллейбусов

В Казани привлекли к ответственности водителя «ГАЗели», который оставил машину прямо на дороге и заблокировал движение общественного транспорта. Нарушение заметили сотрудники ГАИ после того, как в сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что водитель припарковался в неположенном месте на улице Юлиуса Фучика, возле дома 105В. Из‑за этого троллейбусы не могли продолжить движение.

Инспекторы установили, что нарушение произошло 18 февраля. Личность водителя также выяснили – это 68-летний местный житель.

В отношении мужчины составили административный протокол. Ему грозит штраф.

