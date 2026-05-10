В Казани наказали водителя, ехавшего без прав и со странными госномерами

Водителя автомобиля «Лада» со странными госномерами остановили сегодня сотрудники ДПС в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Во время проверки документов сотрудники ГИБДД выявили у автомобилиста серьезные нарушения. В отношении водителя составлены административные протоколы об управлении транспортным средством с нестандартными госномерами, а также о вождении без прав, о неисполнении автомобилистом обязанности по страхованию гражданской ответственности, и протокол о превышении нормативов уровня шума.