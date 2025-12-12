news_header_top
Происшествия 12 декабря 2025 16:30

В Казани наказали родителей подростков, которые разгромили надземный переход

Фото: kzn.ru

В Казани прошла комиссия по делам несовершеннолетних, где рассмотрели дело четырех подростков, повредивших лифты на пешеходных переходах Горьковского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ребята сломали освещение, панели управления, камеры и другие элементы оборудования.

На заседание пришли трое подростков с родителями, четвертый отсутствовал по состоянию здоровья. Родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей и за то, что дети находились на улице ночью без взрослых.

Семьи также предупредили, что им придется возместить ущерб за сломанное имущество — вопрос будет решаться в суде.

Комиссия поручила школам назначить подросткам общественных воспитателей и усилить профилактическую работу. Родителям рекомендовали записать детей на кружки и секции, а также приобщить их к восстановлению поврежденных объектов.

Отдельно продолжается расследование уголовного дела.

#мэрия #вандализм #Казань #Трудные подростки
