Происшествия 6 мая 2026 10:05

В Казани наказали подростка, который пытался скрыться от ГАИ на питбайке

В Казани наказали подростка, который пытался скрыться от сотрудников ГАИ на питбайке.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, вчера в 16:00 инспекторы на улице Школьной заметили 17-летнего подростка на питбайке и потребовали остановиться, однако нарушитель проигнорировал требование полицейских и попытался уехать. Некоторое время инспекторы на машине преследовали подростка и затем остановили его у одного из домов на Мамадышском тракте.

На него составили 5 протоколов, а питбайк отправили на штрафстоянку. Матери подростка выписали штраф 30 000 рублей.

#гаи #мотоциклист #подросток нарушитель
