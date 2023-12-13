В Казани наказали мужчину, напавшего на фельдшера скорой

Сегодня мировой суд Советского района вынес приговор казанцу, который набросился на фельдшера скорой помощи. Его признали виновным по статье «Побои» Уголовного кодекса РФ.

Как следует из материалов дела, 38-летнему Алексею Теленкову вызвали бригаду медиков. Мужчина жаловался на высокое давление. Когда в квартиру прибыли сотрудники скорой, больной оказался им совсем не рад – начал вести себя агрессивно и швырнул стакан в женщину-фельдшера. Позже пациент погнался за медиком и продолжил преследовать ее на улице. В горздраве уточнили, что мужчина в момент нападения был нетрезв. Пострадавшей сотруднице скорой была оказана вся необходимая помощь.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

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Полицейские, прибывшие в след за медиками, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Сначала на него завели административное дело, но затем его переквалифицировали в уголовное. Первое судебное заседание было назначено еще в июне, но несколько раз откладывалось по разным причинам.

Тогда Алексей рассказал журналистам, что медики, прибывшие по вызову, якобы вели себя некомпетентно.

«Вызов был с алкогольным отравлением, у меня давление под 180, то есть у меня было огромное давление. Об этом доложили диспетчеру. Но когда медики приехали, стали возмущаться, что мы вызвали не ту бригаду», – утверждал подсудимый.

В последнем слове подсудимый сказал, что виновным себя не считает. Однако суд со мнением мужчины не согласился и приговорил Алексея к 200 часам обязательных работ.