Происшествия 12 февраля 2026 15:31

В Казани наказали дрифтера, врезавшегося в ограждения на Кремлевской Набережной

В Казани наказали водителя, устроившего опасный дрифт и врезавшегося в отбойник на Кремлевской Набережной.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, видео с нарушениями обнаружили в соцсетях. На нем водитель «Лады Приоры» пустил машину в управляемый занос, а затем врезался в дорожное ограждение. Личность нарушителя быстро установили, им оказался 21-летний молодой человек из Арского района.

Его доставили в полицию и составили шесть протоколов, свою вину водитель полностью признал. Кроме того, на него могут возбудить уголовное дело за создание угрозы безопасности транспортным средствам.

