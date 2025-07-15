В Казани наказали автомобилистов, перевозивших «Человека-паука» вне кабины авто

Автоинспекторы Казани обнаружили в соцсетях видео, где водители двух машин возят героя комиксов Marvel вне кабины автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Стражи порядка выяснили, что автомобили находились под управлением 26-летнего жителя Чистополя и 20-летнего казанца. Им было предъявлено обвинение сразу по семи нарушениям правил дорожного движения.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по статьям «Опасное вождение», «Перевозка пассажиров вне кабины», «Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности». Дополнительно установлено отсутствие полиса ОСАГО у одного из участников инцидента — молодого казанца.