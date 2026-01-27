news_header_top
Происшествия 27 января 2026 14:40

В Казани наказали 20-летнюю девушку за дрифт на проспекте Победы

Сотрудники ГАИ Казани привлекли к ответственности 20‑летнюю девушку, устроившую дрифт на парковке ТРЦ «Мега». Нарушение обнаружили после мониторинга соцсетей, где появилось видео с опасными маневрами «Лады» 7-й модели.

Полицейские быстро установили личность водителя – им оказалась владелица машины. На девушку составили протоколы за опасное вождение, отсутствие при себе документов и отсутствие страховки. Она признала вину и пообещала больше не нарушать ПДД.

#гаи #дрифт
