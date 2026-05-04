Происшествия 4 мая 2026 18:46

В Казани наказали 16-летнего подростка, который сел за руль «Лады» и устроил ДТП

16-летнего парня, севшего за руль «Лады» и устроившего ДТП в Казани, привлекли к ответственности. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 21 апреля 2026 года напротив дома No 84 А по улице Краснококшайской, где столкнулись автомобили «ВАЗ 2109» и «Тойота». Водитель отечественной легковушки с места происшествия скрылся.

Правоохранители установили, что за рулем «Лады» был 16-летний парень, и задержали его. Подросток рассказал, что решил покататься с друзьями по городу, но не справился с управлением и совершил ДТП. С места происшествия он скрылся, так как испугался последствий.

На несовершеннолетнего, в присутствии законного представителя, составили административные протоколы. Вину подросток признал. Все материалы дела направлены в КДН по месту жительства юного нарушителя. «Ладу» поместили на спецстоянку.

