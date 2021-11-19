В Казани награждены победители седьмого конкурса видеороликов «Ребенок в мире прав»

В казанском КЦ «Московский» состоялась церемония награждения победителей VII Республиканского конкурса информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» — «Бала хокук даирәсендә».

Из 323 роликов, присланных с 10 сентября по 20 октября, жюри выбрало 10 победителей. Кроме того, было учреждено 13 дополнительных наград. Авторам лучших роликов вручили дипломы и премии в размере 20 тысяч рублей. Обладатель приза зрительских симпатий также получил диплом и 10 тысяч рублей.

«Для ребенка очень важна победа, поэтому мы постарались отметить как можно больше работ, — заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. — Здорово, что многие ролики сделаны с привлечением взрослых — учителей, родителей, наставников и тренеров. К конкурсу присоединились представители разных районов республики. У нас есть два самых активных района, которые прислали по 35 работ, — это Нурлатский район и Набережные Челны. Их главы получат благодарственные письма».

Среди творческих коллективов, одержавших победу, — «Фантазеры» из МБОУ «Рудницкая СОШ» Камско-Устьинского муниципального района РТ, казанский клуб «Надежда» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, «Шаян», представлявший набережночелнинское МБОУ «Детский сад №128», совет обучающихся из лицея имени Лобачевского КФУ, «Кредо», выступавший от имени МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» Набережных Челнов, а также тандем жительницы Альметьевска Юлии Эсоевой и Андрея Алпутова из Спасского района.

Среди авторов, работавших в одиночку, призовые места заняли учащийся челнинской прогимназии №64 Данил Шестоперов, воспитанница Чуракаевской основной общеобразовательной школы Актанышского района Ралия Мингазова, а также два альметьевца — ученик Лицея №2 Руслан Чириков и Кирилл Шаронов, заявившийся от детского клуба «Точка роста».

Приз зрительских симпатий достался учащейся МБОУ «Юхмачинская СОШ» Алькеевского района РТ Ильзире Шариповой.

«Наши сегодняшние победители действительно стали лучшими, — подчеркнула Волынец. — Было очень сложно отобрать тех, кто займет самые главные места. Как показывает практика, иногда победителями становятся не с первого и даже не со второго раза, а с третьей или четвертой попытки. Самое главное, что участники сделали этот шаг и открыли в себе творческую ноту. Конечно же, нужно дальше развиваться и не останавливаться на достигнутом».

Республиканский конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» — «Бала хокук даирәсендә» проводится с 2014 года. Учредителями проекта выступают уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, Минобрнауки РТ, Минмолодежи РТ, Минюст РТ и Республиканское агентство «Татмедиа». Мероприятие проводится при поддержке Президента Республики Татарстан.

К участию в проекте приглашаются дети и молодые люди в возрасте от 6 до 30 лет — как индивидуально, так и в составе групп или творческих коллективов.

За семь лет на конкурс поступило 2 770 видеороликов из всех районов и городов республики, в создании которых приняли участие около 11,9 тысяч юных и молодых татарстанцев.