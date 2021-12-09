В Казани награждены активисты и журналисты за вклад в антикоррупционную работу

В Казани стартовал XIII Всероссийский молодежный гражданский форум. На нем наградили активных участников антикоррупционной работы в республике и журналистов за лучшие публикации на эту тему.

«Их работа очень важна. Они увлечённые и делают это не ради наград, но их труд важно отмечать, чтобы они чувствовали, что они занимаются делом государственной важности», — сказал корреспонденту ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В частности, награду получили начальник Управления государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ Алексей Полюшков и ректор КИУ им. Тимирясова Асия Тимирясова.