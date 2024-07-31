В Казани наградят юбиляров супружеской жизни

В Казани наградят семьи, которые прожили вместе 30 лет. Церемония награждения «юбиляров» пройдет 2 августа в Казанском Кремле. Начало торжественного вечера – 16:00, место - территория Музея Пушечного двора.

По данным мэрии города, награды вручат 6 парам, заключившим брак в 1994-м. Эти семьи получат памятные подарки от Казанского Кремля и партнеров торжества.

На вечере также выступит татарская кавер-группа MINGAZOV (проект ориентирован на возрождение и сохранение музыкального наследия татарской культуры). Члены группы покажут репертуар, объединяющие несколько поколений.

Напомним, 2024-й объявлен в России Годом семьи по указу Президента РФ Владимира Путина. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.