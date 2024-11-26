В Казани наградят победителей конкурса «Школьный экопатруль»

Победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль», выявивших наибольшее количество свалок, наградят 28 ноября в театре кукол «Экият». Об этом сообщили в Минэкологии РТ.

На юбилейной торжественной церемонии призы и дипломы вручат по четырем номинациям: «Самый активный школьник», «Самый активный класс», «Самая активная школа», «Лучший муниципальный район/городской округ».

Конкурс «Школьный экопатруль» проводится в республике с 2014 года. За этот учебный год поступило 3114 заявок, а всего за 10 лет экологи получили более 51 тысячи заявок. Для участия школьнику нужно было просто скачать мобильное приложение, пройти регистрацию и направить фото- и видеосообщения с зафиксированными свалками. Экологи принимали надзорные меры, а школьнику за каждое выявленное нарушение начислялись баллы.

В этом году приложение конкурса «Школьный экопатруль» интегрировано в мультисервис «Я школьник», где есть другие полезные сервисы.

В рамках награждения также объявят имена победителей акции по сбору батареек. В 2023 году удалось собрать 51 тону батареек, а всего с 2019 года было собрано 166 тонн аккумуляторов, которые были переданы на утилизацию.

Основная цель конкурса – вовлечение учащихся общеобразовательных организаций РТ в практическую работу по улучшению состояния окружающей среды, а также реализация целей национального проекта «Экология» в части экологического просвещения и воспитания молодого поколения.