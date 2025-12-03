В Казани наградят победителей детского кинофестиваля «Милли мультFest»

В субботу, 6 декабря, в кинотеатре «Мир» состоится торжественная церемония награждения победителей V Республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest». Об этом сообщают организаторы события.

Кинофестиваль нацелен на развитие детского кинематографического творчества и сохранение культурного наследия татарского народа. Его основная цель – сохранение татарского языка, развитие зрительской культуры и содействие обогащению духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей и подростков при помощи производства анимационных и короткометражных игровых фильмов.

Число желающих принять участие в кинофестивале растет с каждым годом. На нынешний конкурс было подано 505 заявок, причем не только из Татарстана, но и из других регионов России. В «Милли мультFest» участвуют дети в возрасте от 7 до 17 лет и творческие коллективы.

«Это не просто конкурс, это целая вселенная. Это не только соревнование, но и бесценная возможность для роста, обмена опытом и укрепления нашего анимационного сообщества», – убеждены участники фестиваля.

В шорт-лист V кинофестиваля «Милли мультFest» вошли 19 работ коллективов детских садов, художественных школ и студий, центров творчества из Татарстана и других регионов страны. Церемония награждения начнется в 11 часов.

В состав жюри входят: народный артист РТ, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, заслуженный артист РФ Рамиль Тухватуллин, главный режиссер анимационной студии «Татармультфильм» Сергей Киатров, директор и супервайзер альметьевской студии «ДАЛИНА графикс» Айнур Давлетов и режиссер анимационных фильмов, руководитель студии Dala Animation Дильшат Рахматуллин из Казахстана.

Учредителями фестиваля являются Комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Министерство культуры РТ и Министерство образования и науки РТ, Казанский государственный институт культуры. Организатор – ГБУК РТ «Татаркино».