В Казани наградят лауреатов Республиканской премии медиа достижений «Йолдыз»

12 декабря 2025 года в зале КЦ «Московский» в Казани пройдет торжественное награждение лауреатов Республиканской премии медиа достижений «Йолдыз», организаторами которой выступили Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Росмолодежь. Гранты.

Участниками Премии стали молодые медиаспециалисты, фотографы, видеографы, дизайнеры, руководители студенческих медиа, пресс-службы учебных заведений Республики Татарстан. Всего в этом году была подана 251 заявка, а самой популярной номинацией стала «Фотограф года». До очного этапа в результате отбора дошли 55 участников в индивидуальных номинациях и 24 коллектива.

Победители премии получат дипломы, ценные призы: умные колонки, наушники AirPods и фотоаппараты мгновенной печати, а также подарки от партнеров премии. В день проведения церемонии награждения на площадке будут работать партнерские зоны, где у всех гостей будет возможность принять участие в активностях и выиграть призы.

Время сбора гостей - 17:00. Их регистрация проводится по ссылке.