В Казани наградили юных полиграфистов — участников «Профессионалов»

фото: РА Татмедиа

В многопрофильном лицее №187 состоялась торжественная церемония награждения призёров и победителей регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы». В соревнованиях по компетенции «Полиграфические технологии» среди юниоров в этом году участвовали четверо учеников лицея №187 и один учащийся гимназии №175.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Его ключевая задача — выявление талантливой молодёжи, подготовка квалифицированных кадров и содействие технологическому суверенитету страны. Участники выполняли задания в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям на полиграфических производствах.

Республиканское агентство «Татмедиа» выступает основным партнёром состязаний по направлению «Полиграфические технологии». Как сообщил заместитель руководителя агентства Дмитрий Перевезенцев, «Татмедиа» курирует эту компетенцию уже четвёртый год, а поддержка чемпионатного движения остаётся одной из приоритетных задач на национальном уровне.

Фото предоставлено лицеем №187

Директор лицея №187 Гульнара Галеева подчеркнула, что высокие результаты стали возможны благодаря плодотворному взаимодействию с агентством. По её словам, в следующем году чемпионат пройдёт в пятый, юбилейный раз. Галеева выразила надежду на продолжение сотрудничества и сообщила, что лицей представит свой опыт подготовки школьников в области полиграфических технологий на итоговой коллегии «Татмедиа».

Всего в региональном этапе чемпионата «Профессионалы» в Татарстане в 2026 году было представлено 352 компетенции. Лицей №187 принял участие в 21 из них. Победитель в компетенции «Полиграфические технологии» будет представлять республику на следующем этапе соревнований, который состоится в Новосибирске.