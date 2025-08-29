В Казани наградили юных победителей журналистских конкурсов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла торжественная церемония награждения победителей конкурсов имени Юрия Щекочихина «Молодые о молодых» и премии «Глаголица» для юных репортеров. Награждение прошло в рамках медиафорума «Роль и значимость журналистики в современном обществе».

Мероприятие организовал благотворительный фонд «Счастливые истории», и собрал самых талантливых и целеустремленных молодых авторов со всей страны. Для многих из них эта победа стала не просто признанием заслуг, но и важным знаком того, что выбранный путь – верный.

Основатель фонда Ирина Хуснутдинова, открывая церемонию, подчеркнула значимость таких конкурсов для профессионального старта подростков.

«Благотворительный фонд "Счастливые истории" проводит конкурс "Юный репортер" уже много лет. Это для ребят до 18 лет, и в рамках конкурса они впервые пишут свои материалы, обсуждают вопросы профессиональной этики и учатся работать с информацией», – отметила Хуснутдинова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Особенностью награждения стало то, что за победу в конкурсе молодые журналисты получают не просто дипломы и призы, а реальный шанс изменить мир к лучшему. Яркий пример – история прошлогоднего финалиста Димы Гасанова, чей очерк о центре социальной адаптации для людей с аутизмом «Маяк» в Орске привлек к проблеме внимание крупных благотворителей и всей страны.

Одной из победительниц в этом году стала молодая журналистка, занявшая второе место. В своем выступлении она рассказала, что посвятила очерк борьбе со стигматизацией молодых людей, оказавшихся в психиатрических клиниках.

«Для меня это очень ценно, потому что я всегда хотела работать журналистом в социально-политической сфере. Эта победа стала важной точкой, точнее, запятой. Я поняла, что очень хочу в эту стезю возвращаться», – поделилась она.

Трогательным моментом церемонии стал творческий подарок от семьи одной из участниц. Младшая сестра конкурсантки, студентка Нижегородского художественного училища, написала портрет Юрия Щекочихина и преподнесла его организаторам в знак уважения к памяти выдающегося журналиста.

Завершила церемонию напутствием Заслуженный журналист России, главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова.

«От всей души поздравляю вас всех с тем, что вы попали в орбиту "Глаголицы". Работа со словом – самая важная работа на земле. Вы – талантливые, искренние, креативные молодые люди, и я рада, что мы отдаем наше ремесло в такие руки», – обратилась она к молодым коллегам.

Якупова также добавила, что для настоящего журналиста главный приз – это не грамота, а внимание читателей и реальные изменения в обществе, которые происходят благодаря его материалам.