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В Казани наградили волонтеров, активно помогающих жителям Лисичанска и Рубежного
Сегодня в Казани волонтерам, активно помогающим жителям городов Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики, над которыми Татарстан взял шефство, и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, вручили благодарность руководителя Администрации Раиса РТ.
В награждении приняли участие руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов и заслуженный тренер РФ, член инициативной группы по выдвижению в Президенты России Владимира Путина Ольга Павлова, сообщили в департаменте.
Александр Белов и Ольга Павлова поблагодарили каждого из награждаемых за их большой вклад в оказание помощи и за проводимые в подшефных городах, а также для семей мобилизованных социально значимые и физкультурно-спортивные мероприятия.
Департамент государственной службы и кадров при Раисе РТ в рамках работы «по развитию патриотического воспитания служащих, формированию приверженности ценностям государственной гражданской службы» намерен пригласить участников мероприятия в качестве спикеров на программы повышения квалификации республиканских служащих.
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