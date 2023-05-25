В Казани наградили участников марафона кряшенской газеты «Туганайлар»

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В культурном центре имени Якова Емельянова наградили победителей I Всероссийского кряшенского марафона, организованного республиканской газетой татар-кряшен «Туганайлар». Лучшим участникам были вручены дипломы и памятные подарки.

В течение 21 дня участники марафона ежедневно выкладывали посты, фото- и видеоматериалы в социальных сетях на определенные темы, среди которых — история семьи из родной деревни, семейные реликвии, национальные обычаи и традиции, кряшенский костюм, духовные ценности кряшен и другие. Всего в марафоне приняли участие 39 человек из районов Татарстана и села Комаровка Красноярского края.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Участники марафона — это люди неравнодушные. Спасибо, что вы такие активные, преданные своему народу. Впредь вы станете крепкой опорой газеты „Туганайлар“. Это первый в истории марафон на тему кряшен, большое событие для нас. Собран хороший материал для газеты. У нас теперь есть к кому обращаться, в вашем лице нашли искренних, надежных друзей», — обратилась к участникам мероприятия директор культурного центра им. Якова Емельянова Людмила Белоусова.

В праздничном вечере также приняли участие народный артист Татарстана Георгий Ибушев, известный фольклорист, музыкант, популяризатор кряшенской культуры Геннадий Макаров. «Кряшены — особые люди, от природы душевные, тонко чувствующие и известные глубоко эмоциональными песнями. У нас прекрасные праздники, замечательно, что сейчас они возрождаются, что мы гордимся своими традициями, общаемся между собой. Спасибо, что показываете наши традиции, то, как живет наш народ», — сказал Георгий Ибушев.

Этномузыковед, заслуженный деятель искусств Татарстана Геннадий Макаров рассказал, что следил за ходом марафона. «Мы делаем очень важное, доброе дело — изучаем искусство, нашу историю, доносим до тех, кому это интересно. Многие нуждаются в информации о кряшенах. Вы на своих страницах делитесь этой информацией. Материалы об истории, о личностях очень нужны, потому что сегодня человеку не хватает общения. Будем ценить друг друга», — сказал в своем выступлении ученый.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Главный редактор газеты «Туганайлар» Юлия Губина рассказала, что в рамках марафона участники знакомили с традициями кряшен, историей своих семей, своего края. «Делились дорогими для их семей фотографиями, рассказали о старинных обычаях, традициях воспитания детей, лучших качествах, которыми должны обладать кряшенские женщины. В последний день марафона написали письмо будущим поколениям. Все эти материалы можно посмотреть в соцсетях по хештегам #керәшенчәмарафон #туганайлармарафоны», — сказала Юлия Губина.