В Казани наградили татарстанцев, оказывающих большую поддержку участникам СВО

Фото: Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ

Заместитель Полномочного представителя РТ в РФ по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Эмиль Файзуллин вручил памятные медали «100 лет генералу армии М.А. Гарееву» татарстанцам, оказавшим значительную помощь участникам специальной военной операции. Церемония прошла в мечети «Билал», имам-хатыбом которой является Мансур хазрат Джалялетдинов. Об этом в Телеграм-канале сообщает Полпредство РТ в РФ.

Фото: Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ

Мансур хазрат, являясь также заместителем муфтия Республики Татарстан по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, не раз лично выезжал к бойцам батальонов «Тимер» и «Батыр» с гуманитарной миссией.

Сейчас Мансур хазрат возглавляет ресурсный центр «Опора героев», задачами которого являются формирование и доставка гуманитарного груза в зону СВО.