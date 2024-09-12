В Казани наградили сторонников «Единой России» за помощь на выборах

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В столице Татарстана, в Штабе общественной поддержки «Единой России», наградили волонтеров, которые участвовали в подготовке и проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Перед церемонией награждения для приглашенных на нее сторонников и активистов «Единой России» провели экскурсию. В Штабе общественной поддержки постоянно ведется работа с жителями города, им оказывается юридическая помощь, для них проводятся различные уроки и мастер-классы.

Церемонию награждения открыли руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин и исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии Ольга Воронова.

«Мы собрались <...>, чтобы поблагодарить волонтеров за активную, добросовестную работу. Многие из них из раза в раз остаются с нами. Напомню, в этом году прошли две избирательные компании. В зимние праздники, когда вся страна отдыхала, такие же активисты занимались сбором подписей в поддержку самовыдвижения Президента нашей страны [Владимира Путина]. И уже летом, в то время как большая часть населения находилась в отпусках, эти неравнодушные люди оставались вместе с партией и ежедневно выходили на пикеты», — сказал Марат Самигуллин.

В связи с этим партийный функционер напомнил, что пикетная программа проходила с 3 августа по 6 сентября. В республике работали 70 брендированных палаток, в том числе 16 в Казани, семь в Набережных Челнах, три в Нижнекамске, по две — в Альметьевске и Зеленодольске.

«За это время по всей республике раздали более 600 тыс. агитационных материалов. Нашей задачей было не только рассказать о целях „Единой России“, народной программе и кандидатах от партии, но и напомнить людям о том, какие именно выборы проходят в России в этом году и почему так важно принять в них участие. Результаты выборов говорят о том, что волонтерам удалось достигнуть всех поставленных перед ними задач», — добавил Самигуллин.

Всего в рамках предвыборной кампании в Госсовет Татарстана «Единая Россия» провела свыше 2,1 тыс. пикетов по всей республике.

«Сегодня в Штабе собрались разные люди: „серебряные“ волонтеры, студенты, сторонники и активисты „Единой России“, — все те, кто поддерживает проекты и интересы партии. Люди, которые вместе с нами работают во благо населения», — заявила в свою очередь Ольга Воронова.

По ее словам, нельзя терять никого из этой сплоченного коллектива. «Здесь очень много молодежи, а молодежь — это главная инвестиция Татарстана, двигатель прогресса. Мы будем оказывать молодым людям всяческую поддержку, чтобы они были в нашей большой команде единороссов», — сказала она.

По данным Вороновой, в одной только Казани состоялось около 430 пикетов, которые охватили и городские поселки, и дворовые территории. Всего в этой работе участвовали более 70 волонтеров. На церемонии благодарственные письма вручили 36 самым активным из них.

На выборах в Государственный Совет Татарстана проголосовали 2 096 980 человек, что составляет 71,63% от общего числа избирателей. Партию «Единая Россия» поддержали 76,75% проголосовавших. В республиканском парламенте VII созыва «Единая Россия» окажется представлена 44 депутатами по партийному списку и 42 депутатами по одномандатным избирательным округам.