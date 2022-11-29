В Казани наградили СМИ за освещение юбилейного сезона «Безнен заман»

Сегодня в брифинг-зале АО «Татмедиа» состоялась церемония награждения руководителей СМИ, журналистов, работников пресс-служб изданий, внесших значительный вклад в освещение событий открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». Напомним, что в этом году проект празднует 10-летний юбилей.

В торжественной обстановке слова благодарности участникам выразили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, депутат Госсовета Татарстана, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева и генеральный продюсер фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Безнен заман» Дмитрий Туманов.

Фото: © Султан Исхаков/«Татар-информ»

В приветственном слове Айдар Салимгараев отметил, что фестиваль «Безнен заман» — событие, являющееся украшением культурной повестки республики. «Особенно ценно, что делается оно руками работников предприятий республики», — подчеркнул он и поблагодарил команду фестиваля и Дмитрия Туманова лично.

Тот, в свою очередь, заметил, что проект выполняет еще и важную социальную миссию. «Это невероятное по своей красоте событие по созданию “сливочного” счастья для человека труда. Наш фестиваль дает ему возможность развивать свои духовные качества, делать свою душу красивой. А это, как мне кажется, самое главное предназначение человека на земле – быть хорошим человеком, с чистой душой», — уверен Туманов.

Он напомнил, что за последние десятилетия «в погоне за ВВП» забота о нравственности, красоте человеческой души была несколько забыта. «Татарстан первый в полном объеме занялся этой проблемой. Я бы хотел поблагодарить всех гендиректоров, журналистов, которые оказали поддержку в этой миссии», – подчеркнул он.

Фото: © Султан Исхаков/«Татар-информ»

Медалями юбилейного фестиваля, а также дипломами отмечены руководители ведущих СМИ республики – ТРК «Новый век», ГТРК «Татарстан», «Татар-информа», радиостанции «Бим радио», журнала «Ялкын», газет «Шахри Казан», «Республика Татарстан» и других. Отдельно медалью и дипломом фестиваля был отмечен глава «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Журналисты ведущих СМИ республики, руководители пресс-служб и пресс-центров Федерации профсоюзов РТ, Минпромторга республики, Минкультуры Татарстана, Минмолодежи РТ, а также фестиваля «Безнен заман» были отмечены дипломами и памятными подарками. Дипломы подписаны председателем оргкомитета фестиваля, заместителем Премьер-министра – министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко, министром по делам молодежи РТ Тимуром Сулеймановым, председателем Федерации профсоюзов РТ Еленой Кузьмичевой и председателем жюри фестиваля, заслуженной артисткой РФ, народной артисткой РТ Резедой Галимовой.

Все награждаемые вновь встретятся на спектаклях Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», куда были приглашены Дмитрием Тумановым.