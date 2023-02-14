В Казани наградили росгвардейцев-участников СВО

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В Казани заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Алияр Абдуллаев вручил государственные награды отличившимся в СВО военнослужащим воинских частей войск национальной гвардии. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника территориального Управления Росгвардии полковник Сергей Якушев, глава Администрации Приволжского и Вахитовского районов города Казани Альберт Салихов, а также представители духовенства, ветераны и сослуживцы.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга военнослужащим были вручены орден Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу», Суворова и Жукова.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Выступая перед военными, генерал-майор Алияр Абдуллаев отметил, что события, частью которых стали военнослужащие Росгвардии, войдут в историю государства.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Военнослужащие проявляют мужество, отвагу и самоотверженность, но успешному выполнению служебно-боевых задач способствовала и поддержка членов семей наших военнослужащих – жен, матерей, детей, родных и близких. Спасибо вам за это. Мы гордимся вами!» - отметил генерал-майор.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В церемонии награждения участвовали кадеты казанского лицея № 35. Глава администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани Альберт Салихов особенно подчеркнул важность этого события.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Сегодняшнее мероприятие - это огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дети видят участников исторических событий, настоящих героев. Им есть на кого равняться», - подчеркнул Альберт Салихов.

