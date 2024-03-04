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В Казани наградили росгвардейцев, которые обеспечивали порядок во время «Игр будущего»
Накануне в одной из воинских частей Приволжского округа войск национальной гвардии Казани состоялась церемония награждения личного состава подразделений Росгвардии, участвовавшего в выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, в торжественной обстановке заместители начальника Управления Евгений Руденко и полковник Сергей Якушев вручили почетные грамоты, благодарности и ценные подарки.
«От имени начальника Управления Росгвардии по Республике Татарстан генерал-майора полиции Рустема Гумерова, благодарим вас за качественное и добросовестное выполнение своих обязанностей. Все задачи по обеспечению безопасности мероприятия вы успешно выполнили. Благодарю за службу!» – обратился к росгвардейцам Евгений Руденко.
Напомним, накануне в столице Татарстана завершился первый в истории международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который проходил с 21 февраля по 3 марта. Задачи по обеспечению усиленных мер безопасности при проведении мероприятия выполнили более полутора тысяч росгвадецев во взаимодействии с другими правоохранительными структурами республики.
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