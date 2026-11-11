В Казани наградили победителей конкурса «Многоликая Россия»

Гран-при конкурса «Многоликая Россия» в этом году завоевали Тамара Хадонова и Лида Хадарцева, представляющие североосетинскую ГТРК «Алания». Награды им вручил заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов.

Приветствуя участников конкурса, Сабитов отметил, что на этот раз мероприятие приобретает особый смысл, так как проводится в Год единства народов России (объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным – прим. Т-и). Он поблагодарил всех собравшихся за участие и выразил уверенность, что участие – это уже и есть победа.

Всех победителей и призеров «Многоликой России» поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он также пожелал всем собравшимся на церемонии награждения хорошего вечера и продуктивной работы в будущем.

Обладательницы Гран-при позднее рассказали журналистам, что победу им принес цикл передач под названием «В семье единой». В нем они постарались рассказать о Северной Осетии: о национальностях, которые проживают в этой республике, культуре местных народов, их кухне, нарядах и традициях.

«Мы заметили, что наша республика очень похожа на Татарстан – здесь тоже огромное внимание уделяется сохранению культуры и традиций всех народностей, живущих в регионе», – заметили Тамара Хадонова и Лида Хадарцева.

В номинации «Цикл телесюжетов» первое место заняла Светлана Ханова («Мамадыш-информ», Республика Татарстан), второе – Марина Митрофанова (Объединенная редакция СМИ «Медиа Урала», Челябинская область), третье – Дарья Андреева Дарья (Медиа-центр «Приангарье», Иркутская область).

В номинации «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)» победительницей стала Анастасия Шляхтина (ГТРК «Ставрополье», Ставропольский край). Второе место взяла Патмат Бурзиева (РГВК «Дагестан», Республика Дагестан), а третье – Сария Хабибуллина (телерадиокомпания «Новый Век», Республика Татарстан).

В номинации «Цикл радиопередач (репортажей)» обладательницей первого места стала Анна Митрофанова (радиостанция «КАЗАК FM», Краснодарский край). Второе место досталось Владимиру Маркову (ТРК «Мир Белогорья», Белгородская область), а третье – Любовь Мельниковой (редакция Большеглушицкой ТК «Пульс», Самарская область).

В номинации «Цикл публикаций в печатных изданиях» первое место заняла Лиана Туренко (газета «Щербиновский курьер», Краснодарский край). Второе место разделили Мария Сидоркина, Алена Гришмановская и Андрей Казаков (газета «Тарское Прииртышье», Омская область). Третье место досталось Наталье Караваевой (газета «Знамя Шахтера», Ростовская область).

В номинации «Цикл материалов в Интернет-СМИ» победил Василий Юмшанов (газета «Источник новостей», Кировская область). Второе место – у Азы Исаевой (ТАСС «Это Кавказ», Чеченская Республика), третье – у Ольги Полехиной (газета «Железногорские новости», Курская область).

В номинации «Детско-юношеские проекты в СМИ» первое место у Юлии Потахиной (детский юмористический журнал «Kuki-rikku», Республика Карелия), второе – у Зили Файзуллиной (журнал «Сабантуй», Республика Татарстан), а третье – у Анастасии Олизаревич (Центр развития творчества детей и юношества «Грант» города Тюмени, Тюменская область).

В номинации «Лучший проект в цифровых медиа, посвященный межкультурному диалогу» первое место заняли Роман Фильцов, Екатерина Гундарина, Ольга Максимова, Сергей Гадеев и Светлана Лежанина (Нижегородский областной информационный центр, Нижегородская область). Второе место заняла Айсылу Кашапова (ИА «Татар-информ», Республика Татарстан). Третье место у Екатерины Козловой (Югорский медиацентр, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

В номинации «Лучшее освещение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов Российской Федерации» первое место взял Дмитрий Бронза (администрация Свердловского муниципального округа Луганской Народной Республики, Луганская Народная Республика). На втором месте – Анастасия Нестеркина (Народное телевидение Мордовии, Республика Мордовия), на третьем – Лиана Цыганова (газета «Единая Россия – Башкортостан», Республика Башкортостан).

В номинации «Серия фоторабот: национальные праздники народов России» победил Владимир Васильев (ИА «Татар-информ», Республика Татарстан). Второе место у другого известного татарстанского фотографа – Максима Богодвида. Третье место заняла Пелагия Тихонова из Москвы.



В номинации «Лучшее освещение в средствах массовой информации Республики Татарстан вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений» первое место взял творческий коллектив Islam Today (Республика Татарстан). Второе место разделили Равиля Салахова, Богдан Авдонин и Гульнара Мулланурова (Чукина) (телерадиокомпания «Новый Век», Республика Татарстан). Третье место досталось еще одной представительнице Республики Татарстан – Юлии Озеровой (ИЦ «Зеленый Дол»).

Всего в этом году на конкурс «Многоликая Россия» поступило 252 заявки из 54 регионов России – всего 1133 работы. Церемония награждения была организована в рамках проходящего в Казани XI Форума национальных СМИ «Единство в многообразии».