В Казани наградили победительниц республиканского конкурса «Жемчужина Татарстана 2021»

Сегодня в Казани состоялось награждение победительниц конкурса среди женщин с инвалидностью VIII Республиканского конкурса «Жемчужина Татарстана 2021». Председатель жюри — депутат Государственной Думы РФ от РТ Татьяна Ларионова поздравила организаторов конкурса и вручила им благодарственное письмо.

«Все восемь лет, что существует конкурс, нам было сложно определять победителей. Этот конкурс дает возможность участницам не опускать руки в любой ситуации и чувствовать себя счастливыми», — подчеркнула она.

На этот раз победительницей конкурса стала Тамара Осина из деревни Ак-Чишма в Альметьевском районе Татарстана.

«Я еще не до конца осознала, что победила, но всё равно меня переполняет восторг. Спасибо команде, которая помогала мне в этом нелегком пути к поставленной цели», — поделилась впечатлениями с журналистами Тамара.

Звание «Третьей Жемчужины Татарстана» в этом году получила Айгуль Исмагилова, а «Второй Жемчужиной Татарстана» стала Миляуша Петрова. Обе девушки живут в Казани.

Церемония награждения прошла в конференц-зале «Татарстан» Казанской ярмарки. Всего в этом году участницами события стали десять жительниц Татарстана с разными формами инвалидности, которые первыми подали заявки в отборочном туре.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса финал конкурса прошел накануне, 17 декабря, в онлайн-формате. Жюри оценило фотосессии участниц, их визитки и творческие номера, которые конкурсантки прислали заранее.

Все участницы получили свои титулы: «Артистичной Жемчужиной 2021» признана Тансылу Валиева, «Целеустремленной Жемчужиной 2021» — Дарья Потанина, «Романтичной Жемчужиной 2021» — Надежда Потанина, «Обаятельная Жемчужиной 2021» — Ксения Четыркина, «Грациозной Жемчужиной 2021» — Гузель Зиннурова, «Креативной Жемчужиной 2021» — Лея Сюбаева, а «Успешной Жемчужиной 2021» — Юлия Смирнова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за прошедшие восемь лет в творческих состязаниях в рамках конкурса приняли участие 90 особенных девушек из разных уголков республики.