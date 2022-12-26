В Казани наградили победительниц конкурса «Жемчужина Татарстана» среди женщин с ОВЗ

В Казанской ратуше сегодня подвели итоги IX Республиканского конкурса красоты и талантов среди женщин с ограниченными возможностями «Жемчужина Татарстана». Его финалистками стали девять девушек с разными формами инвалидности из разных уголков РТ.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На церемонии открытия руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева поблагодарила девушек за мужество, которое им пришлось проявить для участия в конкурсе. Она напомнила, что депутаты курировали участниц и поддерживали их на протяжении всего конкурса — от подготовки и до финала.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы поддерживаем каждую участницу и вместе с ними готовимся, делаем самопрезентацию, подбираем праздничную одежду и проводим различные сессии. Сегодня мы выбираем не только жемчужину Татарстана, но и жемчужину „Мәрхәмәт“, которая, по мнению наших женщин-депутатов, является самой лучшей. После этого от нашего депутатского корпуса вручим победительнице ценный подарок. Для нас все девушки являются победительницами. Конкурс настоящий. Они соревнуются, записали свои видеовизитки. В процессе конкурса появилось много просьб и пожеланий от участниц, и, конечно, наша задача реализовать их мечтания», — отметила она.

Председатель жюри, депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова в свою очередь подчеркнула, что за девять лет конкурс превратился в масштабное движение мужества и отваги. Поэтому каждая из участниц — это гордость страны.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Она добавила, что в Татарстане реализуется множество социально значимых проектов, но конкурс «Жемчужина Татарстана» особо выделяется среди них.

«Мы отличаемся своим торжеством, красотой и обаянием. Каждый, кто соприкасается с участницами проекта, становится сильней, и надежда в сердцах обретает крылья. Это созидательно составляющее мероприятие. Неслучайно у этого проекта столько поклонников и единомышленников, поскольку мы не просто наблюдаем за этим, а переживаем вместе», — объяснила Ларионова. В заключение она поблагодарила женщин-депутатов

за ежегодный патронаж конкурса и участниц.

Каждая из девушек рассказала о себе с помощью заранее записанных видеовизиток. Также они представили жюри свои творческие номера, пели и читали стихи, а затем отвечали на вопросы экспертов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Одна из участниц – 19-летняя Дарья Винникова – приехала в Казань из Бугульмы. Девушка учится в колледже на юриста и мечтает стать высококлассным специалистом – таким, чтобы ею могли гордиться родители. Для этого она планирует поступить в вуз.

Дарья полагает, что труд – это основа всего. «Я поняла это с самого раннего возраста, когда видела, сколько сил и любви вкладывает семья, чтобы я ощущала себя комфортно. Мой долг перед ними огромен, и я понимаю, что смогу вернуть это только упорным трудом и такой же сильном любовью», — поделилась конкурсантка.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Самой старшей участнице 37 лет. Вероника Плеханова живет в Набережных Челнах. Она изготавливает на заказ украшения из беконусов и бисера и активно принимает участие в различных проектах. Вместе с участницей на конкурс в Казань приехала ее семья. «Жизнь — это дар Божий, а трудности даны, чтобы раскрыть свои таланты», — уверена она.

У участниц разные мечты, однако главная цель общая — побороть свой страх, не бояться показать себя миру, жить самостоятельно и стать независимой. Участвуя в «Жемчужине Татарстана», они демонстируют свой пример и для других девушек с различными заболеваниями.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Все участницы получили титулы и диадемы в различных номинациях. Так, «Артистичной Жемчужиной» признана Вероника Плеханова, «Целеустремленной Жемчужиной» — Альмира Сабирова, «Романтичной Жемчужиной» — Дарья Винникова, «Обаятельная Жемчужиной» — Александра Политуха, «Грациозной Жемчужиной» — Сирина Хасянова, а «Успешной Жемчужиной» — Гузель Алигберова. Кроме того, лауреатами первой, второй и третьей степени в этом году стали Эльвира Аскарова из города Нижнекамска, Светлана Георгиева из Зеленедольска и Ангелина Кузьмина из Набережных Челнов.

Организаторами конкурса является объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт — Милосердие».