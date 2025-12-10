В Казани наградили победителей зимнего сезона фестиваля «Курше»

Торжественная церемония награждения победителей зимнего сезона фестиваля добрососедства «Курше» прошла сегодня в казанском культурном центре «Смена». Авторы самых ярких проектов со всей республики поднялись на сцену за заветными сертификатами на гранты.

Поздравляя победителей, директор Института развития городов РТ Наиля Зиннутуллина обратила внимание на рекордный ажиотаж. «Пришло 1448 заявок – в три раза больше, чем летом. Зимний праздник – это вызов, поэтому мы и увеличили максимальный грант до миллиона рублей на теплые палатки, свет и горячий чай для всех гостей», – отметила она.

По итогам конкурсного отбора поддержку получили 49 проектов из 30 муниципалитетов. Уже 20 декабря в республике стартует череда праздников: от «Фестиваля ухи» на мензелинской набережной и строительства снежных городков в Лениногорске до народных гуляний в Тюлячах с соревнованиями в гигантских валенках.

Для 12 проектов, не вошедших в основной список, до 12 декабря проходит народное голосование в Telegram-канале фестиваля, где также определят трех дополнительных победителей.