В Казани наградили победителей юбилейного антикоррупционного конкурса среди молодежи

В Представительском корпусе Казанского Кремля сегодня прошла церемония награждения победителей ежегодных творческих конкурсов антикоррупционной направленности. Более 80 тыс. ребят приняли участие в масштабном проекте, а лучшие из них получили заслуженные награды.

В этом году на республиканский этап поступило 1272 работы. Юные авторы соревновались в четырех основных номинациях: «Совесть – друг, коррупция – враг», «Знай и не допускай!», «Строим будущее без коррупции» и «Скажем коррупции "Нет!" на родном языке». Они присылали плакаты, видеоролики, сочинения и аппликации.

На школьных и муниципальных этапах жюри рассмотрело 84 тыс. работ. Это в четыре раза больше, чем всего два года назад.

«В этом году у нас юбилейный, десятый год конкурса! Дети уже с малых лет приобщаются к теме противодействия коррупции. И ведь в конкурсе участвуют не только ученики, но и преподаватели, их родители», – уточнила заведующий отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

По ее словам, главная цель – воспитать у подрастающего поколения устойчивое неприятие коррупции. «Такая работа с молодежью с самого детства – это самый надежный и перспективный вклад в наше общее будущее», – уверена она.

Победители в каждой номинации получили дипломы и памятные подарки – современные гаджеты.

«Нас воспитывали очень простой фразой из детства: "Совесть – лучший контролер". Самое главное, чтобы это с самых молодых лет было в душе. Пускай небольшая капелька, но у ребенка остается в душе, он задумывается», – заметил помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев.

Помощник Премьер-министра РТ Ренат Тимерзянов, который ранее руководил подразделениями МВД, поделился личным опытом: «К сожалению, многократно приходилось сталкиваться с этой проблемой. Она всемирна… Но мы рады, что вы с юных лет вникаете в этот вопрос. И, вникая сами, вы притягиваете людей, которые вас окружают».

Церемония стала ярким итогом большой работы, которая ведется в республике круглый год: интерактивные игры, дебаты, круглые столы, флешмобы и тематические смены в летних лагерях.

«Лишь единым порывом мы можем одарить нашу страну силой права, сделать ее чище, величественнее и достойнее. И, глядя на этих молодых, серьезных и вдохновленных победителей, понимаешь: этот порыв уже формируется. В их чистых сердцах и умах», – прозвучали со сцены завершающие слова.