В Казани наградили победителей XVI конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая

В Казани на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала 23 апреля прошли гала-концерт и церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая, сообщили в Министерстве культуры РТ. Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения поэта и 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

Учредителями конкурса выступили региональное отделение Союза театральных деятелей РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ), Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина, Минкульт РТ и Министерство образования и науки РТ. Поддержку оказала комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в республике.

Первый (районный) этап конкурса прошел со 2 по 31 октября 2025 года. В нем участвовали 1424 школьника из 681 школы всех районов Татарстана и других регионов России. Отборочный этап проводился на базе районных библиотек и филиалов детской республиканской библиотеки. По его итогам выявили 157 победителей.

С 10 по 12 ноября 2025 года в Казани в лагере «Волга» в рамках конкурса прошел культурно-образовательный форум с участием 157 детей – победителей отборочного этапа из Пензенской, Нижегородской, Свердловской, Тверской, Ульяновской областей, Пермского края и Удмуртской Республики.

Финал конкурса состоялся с 20 по 22 апреля 2026 года в Доме актера имени Марселя Салимжанова. Определили 40 победителей в пяти номинациях: учащиеся 1–4 классов, учащиеся 5–8 классов, учащиеся 9–11 классов, авторы произведений собственного сочинения, «Развитие и сохранение татарского языка в регионах РФ», а также специальный приз «За пропаганду татарской поэзии».

На гала-концерте присутствовали почетные гости: министр культуры РТ Ирада Аюпова, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова, заместитель главы муниципального образования Казани, вице-мэр Гузель Сагитова, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин, главный режиссер театра имени Камала, заслуженный деятель искусств РФ и РТ, лауреат Госпремии имени Тукая, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ и РТ Фарид Бикчантаев, гендиректор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, директор Казанского театрального училища Руфина Тазетдинова, заместитель директора Республиканской детской библиотеки имени Миннуллина, председатель жюри районного этапа Гулнар Иксанова, а также председатель Совета ФНКАТ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Миляуша Шарапова.

Конкурс чтецов имени Габдуллы Тукая проводится с 2011 года. Тема конкурса 2026 года – «Чәчәкләр китерегез Тукайга…» («Несите цветы Тукаю…»). Участники представили произведения поэта, а также сочинения других авторов и собственные стихи, посвященные поэту.