В Казани наградили победителей Всероссийского конкурса молодых поэтов и писателей «Илһам»

Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

В Институте филологии и межкультурных связей Казанского федерального университета наградили победителей Всероссийского конкурса молодых поэтов и писателей «Илһам». Конкурс проходил в феврале-марте 2024 года среди школьников, пишущих на татарском языке. Организаторы конкурса - министерство образования и науки РТ, КФУ и Союз писателей Татарстана. Принимались работы учащихся 5-11 классов в номинациях «Поэзия», «Проза», «Драматургия» и «Журналистика».

В первом этапе конкурса приняли участие более 600 школьников из Татарстана и регионов России. Работы 300 участников прошли во второй тур. Жюри их рассматривало в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Арске, Муслюмове. На церемонию награждения в столицу РТ были приглашены 44 школьника.

Победителей приветствовали директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов, начальник отдела национального образования Минобрнауки РТ Энже Гизатуллина и председатель Союза писателей Татарстана, народный писатель республики, лауреат Госпремии имени Габдуллы Тукая Ркаиль Зайдулла.

Энже Гизатуллина, обращаясь к победителям конкурса, пожелала им больше работать над собой, совершенствоваться, чтобы развивать свое творчество. Для этого молодым писателям и поэтам надо прислушиваться к советам уже состоявшихся писателей, известных личностей, а также своих учителей татарского языка и литературы, своих родителей, считает она.

«Творчество - это дар от природы, от бога. Вы должны его развивать, работать над этим», – напомнила Гизатулина.

Ркаиль Зайдулла отметил, что этот конкурс имеет большое значение для татарского народа.

«Если среди вас в будущем писателями станут один или несколько человек - это оправдывает конкурс. Не все становятся поэтами. Я сам раньше был членом жюри конкурса “Илһам”, и, конечно, детей, владеющих в совершенстве и языком, и способных создать талантливые произведения - не очень много. Им и учителя помогают, и родители, иногда это может быть учительница и мама в одном лице. Поэтому главная цель этого конкурса - это пробудить любовь к нашей истории, литературе, нашему народу. Такие нигде не пропадут, в других областях найдут себя. Страсть к литературе, любовь к своему народу, его культуре, желание прогресса для своей нации всегда будут подогревать ваше сердце», – сказал писатель.

Председатель жюри конкурса, доктор филологических наук, профессор КФУ Лейла Мингазова обратила внимание на то, что каждая работа уникальна и передает важную мысль.

«Из 600 поступивших работ нам было очень трудно выбрать 44, потому что в каждой работе была прекрасная мысль, трогательная находка. Но то, что конкурс в этом году состоит из двух этапов, было для нас очень полезным. Если на первом этапе мы обсуждали работы онлайн, то на втором этапе у нас появилась возможность поближе познакомиться и пообщаться с учащимися», – сказала Мингазова.

Список победителей:

Гран-при - Аделя Низамова (ученица 10 класса Кубяковской СОШ Муслюмовского района)

Победители, занявшие I места в номинации «Поэзия»:

Танзиля Гилязова (Тюлячинский район, ученица 5 класса Баландышской ООШ)

Энже Ильясова (Актанышский район, ученица 8 класса Гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей)

Айгуль Алтынбаева (Чувашская Республика, ученица 10 класса МБОУ «Трехбалтаевская СОШ»)

Победители, занявшие I места в номинации «Проза»:

Алина Гизатуллина (ученица 7 класса СОШ № 73 Приволжского района г. Казани)

Айзат Гайнутдинов (Набережные Челны, ученик 8 класса гимназии № 2 им. Мулланура Вахитова)

Танчулпан Гилязова (Тюлячинский район, ученица 11 класса Большемешинской средней общеобразовательной школы)

Победители, занявшие I места в номинации «Драматургия»:

Назиля Кадирова (Балтасинский район, ученица 9 класса МБОУ «Шубанская ООШ»)

Зиля Габдрахманова (Арский район, ученица 11 класса Наласинской средней общеобразовательной школы)

Победители, занявшие I места в номинации «Журналистика»:

Рамиль Ибятов (Рыбно-Слободский район, ученик 7 класса Балыклы-Чукаевской СОШ)

Адиля Сабирова (Балтасинский район, ученица 10 класса Норминской средней общеобразовательной школы)

Адиля Зиязетдинова (Актанышский район, ученица 11 класса Гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей)

Победители, занявшие II места в номинации «Поэзия»:

Тансылу Авзалова (Актанышский район, ученица 6 класса Новоалимовской ООШ)

Айрат Баткаев (Пензенская область, Каменский район, ученик 9 класса МБОУ «Кикинская СОШ»)

Камиля Юнусова (ученица 10 класса Аксубаевской средней общеобразовательной школы № 3 Аксубаевского района)

Победители, занявшие II места в номинации «Проза»:

Разиля Габдулхаева (Тюлячинский район, ученица 5 класса Шадкинской средней общеобразовательной школы)

Ильнара Нутфуллина (Балтасинский район, ученица 10 класса Нуринерской СОШ)

Алия Якупова (Черемшанский район, ученица 10 класса Карамышевской ООШ имени Героя Советского Союза Бари Габдрахмановича Габдрахманова)

Победители, занявшие II места в номинации «Драматургия»:

Алия Загидуллина (Тетюшский район, ученица 9 класса МБОУ «Алабердинская СОШ»)

Азалия Салихова (ученица 10 класса Кадыбашевской средней общеобразовательной школы, Агрызский район)

Победители, занявшие II места в номинации «Журналистика»:

Инфар Габдрахманов (Арский район, ученик 8 класса МБОУ «Нижнеметескинская СОШ им. Хакимова»)

Камиля Гибадуллина (ученица 10 класса «Изминской средней общеобразовательной школы» Сабинского района)

Айсылу Сафаргалиева (Арский район, ученица 10 класса МБОУ «Арская СОШ № 6»)

Победители, занявшие III места в номинации «Поэзия»:

Адель Давлетов (Ульяновск, ученик 6 класса «СОШ № 21»)

Лейла Нуриева (Актанышский район, ученица 9 класса МБОУ «Поисевская СОШ»)

Камиля Шайхутдинова (Республика Башкортостан, Бакалинский район, ученица 11 класса Бакалинской средней общеобразовательной школы № 1)

Победители, занявшие III места в номинации «Проза»:

Райля Наилова (Набережные Челны, ученица 6 класса полилингвальной гимназии № 59 «Адымнар»)

Самира Абдульманова (Саратов, ученица 9 класса «Национальной (татарской) гимназии имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева»)

Азалия Сабитова (Арский район, ученица 10 класса Ашитбашевской средней общеобразовательной школы им. г. Тукая)

Победители, занявшие III места в номинации «Драматургия»:

Малика Шаяхметова (Муслюмовский район, ученица 8 класса Тойгильдинской ООШ)

Ландыш Гафиуллина (Балтасинский район, ученица 11 класса Нуринерской СОШ)

Победители, занявшие III места в номинации «Журналистика»:

Нурфия Загидуллина (Тюлячинский район, ученица 9 класса Баландышской ООШ)

Назлыгуль Гайнетдинова (Тюлячинский район, ученица 9 класса МБОУ «Баландышская ООШ»)

Альфия Самигуллина (Спасский район, ученица 10 класса МБОУ «Старо-Резяповская СОШ Спасского района»)

Победители в номинации «Многообещающее будущее»:

Ландыш Багавиева (Балтасинский район, ученица 9 класса МБОУ «Книнская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Б. С. Рахимова»)

Ильсаф Рамазанов (Ульяновская область, с. Средняя Терешка Старокулаткинского района, ученик 8 класса)

Амир Тухватуллин (Арский район, ученик 10 класса Наласинской средней общеобразовательной школы)

Идрис Халиуллин (ученик 9 класса общеобразовательной школы № 47 Советского района Казани)

Алия Акбашева (ученица 7 класса Бардымского автономного общеобразовательного учреждения «Удикская средняя общеобразовательная школа»)

Насима Салахова (Балтасинский район, ученица 7 класса Карадуганской гимназии им. Баки Зиатдинова)

Дилия Закирова (ученица 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Агрызского района, город Агрыз)

Айсылу Сафина (Черемшанский район, ученица 5 класса МБОУ «Верхнекаменская ООШ»)

Айсылу Хамидуллина (ученица 11 класса Якушкинской СОШ Нурлатского района)

Зарина Гильмутдинова (Арский район, ученица 9 класса Качелинской ООШ)

Камиля Билалова